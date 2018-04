Jovem é preso com 31 trouxinhas de maconha no bairro Alvorada 1

Manaus - A Polícia Civil do Amazonas, por meio da equipe de investigação do 10° Distrito Integrado de Polícia (DIP), sob o comando do delegado Danilo Bacarin, titular da unidade policial, prendeu em flagrante, na tarde de terça-feira (24), por volta das 16h30, Marcelo Viana da Costa, 24, por tráfico de drogas. O fato ocorreu na casa onde o jovem morava, na travessa Independência, no bairro Alvorada 1, zona centro-oeste da capital.

De acordo com a autoridade policial, a equipe do 10° DIP chegou até o infrator após receber denúncia feita ao número telefone 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), informando que um indivíduo com as características de Marcelo estava vendendo entorpecentes naquela região da cidade.

“Demos início às diligências e montamos campana no local indicado. Avistamos uma movimentação suspeita e efetuamos a abordagem. Durante revista, encontramos em posse de Marcelo 31 trouxinhas de maconha, embaladas e prontas para a distribuição”, enfatizou Bacarin.

Reincidente

Conforme o titular do 10° DIP, Marcelo já havia sido condenado por tráfico de drogas e cumprido pena em regime fechado no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj). O infrator foi liberado em 5 de junho de 2016. O jovem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, novamente. Ao término dos procedimentos cabíveis na delegacia, o infrator será levado para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, zona sul de Manaus.

