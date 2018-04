Detento é encontrado morto dentro de banheiro em presídio de Manaus

Manaus - Um detento foi encontrado morto na tarde desta quarta-feira (25), no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM II), localizado no km 8 da rodovia federal BR-174. Jocifran Teixeira Barbosa, de 20 anos, estava preso desde abril de 2016, pelo crime de furto, e foi encontrado por agentes penitenciários no banheiro da cela 7, no pavilhão 6 superior.

Não há registros de que o homem tenha se envolvido em qualquer briga nos últimos dias. De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), Jocifran foi encontrado pendurado com uma corda no pescoço, o que sugere que ele teria se enforcado.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a remoção do corpo. Ainda segundo a Seap, este é o primeiro caso de óbito de detento registrado na unidade prisional em 2018.

Edição: Bruna Souza

