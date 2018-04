Família busca por jovem que desapareceu há dois dias no Jorge Teixeira

Manaus - A família de um homem identificado como Ronairo Patrocínio da Silva, 26, pede ajuda da população manauara para localizá-lo. O jovem está desaparecido desde a noite do dia 23 de abril.

De acordo com a mãe dele, Roside Patrocínio da Silva, no dia em que desapareceu Ronairo foi visto por volta das 22h, saindo da casa onde mora, situada no beco Miratinga, primeira etapa do Jorge Teixeira, zona leste da capital. Desde então, os familiares não tiveram mais notícias sobre ele.

Roside disse, ainda, que o filho possui o próprio nome tatuado nas costas. Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268.

Para falar com os parentes de Ronairo, ligar para os números (92) 99456-8155 ou 99350-5835.

A Deops está situada nas dependências na Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, n° 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções (Sambódramo), zona centro-oeste da cidade.

