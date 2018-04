Corpo de 'Já Morreu' é encontrado em decomposição no ramal da Bica

Manaus - O corpo de um homem, aparentando ter entre 20 a 30 anos, foi encontrado por moradores em avançado estado de decomposição, na tarde desta quarta-feira (25), por volta 16h. O corpo estava em uma área de mata no ramal da Bica, no Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com a polícia, conforme o estado do corpo, o crime pode ter acontecido no fim da noite de terça ou nas primeiras horas desta quarta. Os peritos informaram que duas marcas de tiros foram encontradas no rosto da vítima.

Testemunhas relataram que o homem trabalhava em um balneário, localizado nas proximidades, e era conhecido pelo apelido de "Já Morreu".

Leia também: 'Loirinho' é executado com 25 facadas no Santa Etelvina, em Manaus

"Estranhei uma trilha aberta no meio do matagal, enquanto eu estava caminhando para ir pra casa. Quando entrei nessa trilha, avistei o cadáver", explicou um morador que preferiu não se identificar.



A ocorrência foi atendida pelos policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e deve passar por exame de necropsia.

Edição: Bruna Souza

Leia mais

Homem morre com tiro no abdômen por dívidas do tráfico de drogas

Após ter costela quebrada, homem é morto com tiro no olho em Manaus

Homem é executado em frente a uma boate no Centro de Manaus