Suposto traficante é crivado de balas no Novo Aleixo

Manaus - Com 7 tiros, William Colares dos Santos, de 33 anos, foi executado na frente da casa onde morava, na noite desta quarta-feira (25). O crime ocorreu, por volta das 20h30, na avenida Ibicaré, no Conjunto Mutirão, no Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

De acordo com a polícia, William estava sentando na calçada quando foi surpreendido pelos suspeitos. Eles chegaram em um carro, modelo Gol, de cor azul e placa não identificada, e realizaram os disparos contra a vítima.

Ainda segundo a polícia, o homem tinha passagem por tráfico de drogas e o crime pode ser um acerto de contas. William deixa dois filhos, um de 15 anos e outro de 10.

Ao todo, sete disparos atingiram a vítima, sendo quatro na cabeça, um no joelho, um na perna e outro na região lombar. A informação foi repassada por peritos do Departamento de Perícia Técnico Científica da Polícia Civil, que fizeram uma análise superficial do corpo ainda no local do crime.

O caso foi atendido pelos policiais militares da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo.

Outro caso



Na noite da última segunda-feira (23), um homem foi encontrado morto na comunidade Alfredo Nascimento, no bairro Cidade de Deus, Zona Leste da capital. Ele estava com sinais de tortura, com uma costela quebrada e um tiro no olho esquerdo. O caso continua em investigação pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

