Corpo encontrado na BR-174 é de 'Mano D', que matou 30 pessoas no AM

O corpo de Deivid foi encontrado por moradores de uma comunidade rural | Foto: Divulgação

Manaus - O corpo de Deivid de Souza Pantoja, o "Mano D" da facção criminosa Família do Norte (FDN), foi reconhecido por familiares na tarde desta quarta-feira (25), após ser achado em um ramal na rodovia federal BR-174 (Manaus - Boa Vista), na terça-feira (24). O homem estava sendo investigado pela Polícia Civil e era suspeito de matar 30 pessoas na Zona Norte da cidade.

O corpo foi encontrado por moradores de uma comunidade rural e havia sido removido para o Instituto Médico Legal (IML). De acordo com a equipe, ele foi morto após ser atingido por vários tiros.

Segundo o Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), Mano D era o braço direito de Geomison de Lira Arantes, conhecido dentro da FDN como o "Roque", um dos homens do alto escalão da facção de drogas. Uma irmã do homem, que não teve o nome divulgado, compareceu à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) para formalizar o reconhecimento e informou que ele estava desaparecido desde a última sexta (20).

Mano D era conhecido como o maior homicida do bairro Cidade Nova, sendo o executor de desafetos da FDN, onde matava pessoas por brigas de território inicialmente. Depois de um tempo, ele começou a assassinar por desavenças em partidas de futebol e brigas pessoais. O caso é investigado pela DEHS.

Mano D e o padrasto foram presos em 2016, pela Polícia Civil | Foto: Erlon Rodrigues/Polícia Civil

Prisão

Mano D foi preso em setembro de 2017, na operação "Caronte", do DRCO. Junto com o padrasto, Edilson de Souza Pantoja, de 53 anos, os dois foram surpreendidos pela polícia em um sítio no km 15 da BR-174, mesma rodovia onde foi encontrado morto. Nesta época, ele era investigado por 25 homicídios realizados entre 2011 e 2016.

Na época, a dupla foi levada para a Cadeia Pública Desembargador Vidal Pessoa, no Centro, Zona Sul, quando o local ainda estava em funcionamento. A reportagem tentou contato com a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap) para obter esclarecimentos sobre em qual último presídio Mano D estava cumprindo pena e o motivo da soltura, mas até a publicação desta matéria não houve retorno.

Edição: Isac Sharlon

