Preso com 25 kg de droga, homem confessa que dinheiro pagaria estudos

Manaus - Fernando Oliveira da Silva, de 26 anos, foi preso no fim da da tarde desta quarta-feira (25), quando transportava 25 quilos de oxi em uma embarcação vinda de Tonantins, a 870 km de Manaus. No momento em que o barco atracou no porto da Manaus Moderna, no Centro, Zona Sul, a Polícia Civil interceptou o jovem, que confessou o crime e disse que usaria o dinheiro que ganharia para pagar a matrícula em uma faculdade particular na cidade.

Conforme denúncia anônima, a Secretaria Executiva-Adjunta de Operações (Seaop) recebeu as informações de que Silva estaria levando entorpecentes encomendados para a capital, em uma embarcação chamada "Cidade de Manaquiri". O denunciante também mandou uma fotografia identificando o homem.

Conforme o tenente-coronel da Seaop, Bruno Azevedo, o traficante estava com 23 tabletes de oxi e iria receber R$7 mil pela venda das drogas. "Chegamos no porto antes do barco e montamos campana no local. Quando aportou, informamos os passageiros sobre a denúncia e que faríamos o procedimento de revista. Conseguimos chegar a ele com a ajuda de dois cães farejadores, que estavam com a equipe de investigação", falou.

Os cães fazem parte da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CipCães). O responsável pelo carregamento foi apreendido e encaminhado para o 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul da capital, para os procedimentos cabíveis.

