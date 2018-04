Loja de móveis no Alvorada é assaltada e bandidos fogem em carro

Vítimas foram orientadas a registrarem o caso no 10º DIP | Foto: Michael Dantas/Arquivo AET

Manaus - Por volta das 10h desta quinta-feira (26), bandidos armados invadiram uma loja de móveis, localizada na rua 3, bairro Alvorada 2, próximo ao campo do Centro Social Urbano (CSU), na Zona Centro-Oeste da cidade. Segundo relatos de vítimas a policiais militares, três homens com armas de fogo apareceram em um carro e anunciaram o assalto.

Segundo um oficial da 10º Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que não quis ter o nome divulgado, as vítimas não foram feridas no momento do roubo. "Um dos três ficou no carro enquanto os outros dois desceram do veículo e realizaram o assalto. Eles conseguiram levar pertences pessoais e alguns itens da loja, sem agredir ninguém. As vítimas não souberam identificar a placa do veículo e foram orientadas a realizar o Boletim de Ocorrência (B.O) ainda na manhã desta quinta", explicou o PM.

Após o registro em uma unidade policial, possivelmente no 10º Distrito Integrado de Polícia, situada na região onde o crime ocorreu, o caso será investigado. Um retrato falado dos suspeitos deverá ser feito pela equipe investigativa para compor o quadro de procurados.

GPS localiza assaltante

Um quarteto de homens assaltou a linha do coletivo urbano 307, da empresa Vega, por volta das 23h da noite de segunda-feira (23). Após executarem o roubo, seguiram para uma residência na rua Itapipoca, loteamento Rio Piorini, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte, e foram localizados pela Polícia Militar, quando uma das vítimas do roubo ativou a localização via GPS do aparelho e conseguiu identificar o paradeiro da quadrilha.

Andrey Duarte Pereira, de 23 anos, foi o único do grupo preso. Uma equipe da 17º Cicom recebeu a denúncia dos passageiros e funcionários do ônibus assaltado, onde uma das viaturas seguiu ao local indicado no mapa pelo localizador do celular. Apenas um foi preso, os demais conseguiram fugir.

Edição: Isac Sharlon

