Homem baleado agoniza até a morte em frente à feira do São José 2

Manaus - Um homem, ainda não identificado, foi morto em torno das 11h30 desta quinta-feira (26) em frente à Feira do São José 2, na rua Penetração 2, São José Operário, Zona Leste. Segundo a Polícia Civil, o homem foi alvejado com quatro tiros e morreu logo em seguida, com o corpo estirado em via pública. Não há informações sobre a motivação do crime.

Em contato com servidores do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), a reportagem foi informada que não há suspeitos identificados. Conforme uma comerciante, que trabalha nas proximidades, identificada apenas como Meneia, a área estava tranquila, quando de repente foi possível ouvir dois estouros similares aos causados por fogos de artifício.

"Estava trabalhando aqui na loja, quando ouvi barulhos parecidos com catolés. Não sabia se era tiro ou foguete. Depois disso, houve tumulto na rua e muitas pessoas gritaram e correram. Deu para entender que alguém tinha sido morto. Após isso, uma multidão se juntou próximo ao homem estirado no meio da rua", disse a comerciante.

A reportagem entrou em contato com a equipe de policiais militares da 9º Companhia Interativa Comunitária (Cicom), responsável pelo patrulhamento ostensivo na área, porém não foram repassadas mais informações sobre o homicídio. Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi enviada para local, para a remoção do corpo, e a perícia realizará exame de necropsia.

Edição: Isac Sharlon

