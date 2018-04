Corpo de homem é encontrado com sinais de tortura, em ramal de Manaus

Manaus - Com sinais de tortura, o corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado, na tarde desta quinta-feira (26), por volta das 15h30, no quilômetro 5 do ramal do Brasileirinho, no Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. A vítima tem uma tatuagem, no lado esquerdo da costela, com o nome de "Michele".

De acordo com o delegado plantonista do 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Paulo Cesar Ferreira, existe a suspeita que o homem foi agredido no local até a morte. "Ao redor da área do crime existiam galhos, estacas e tijolos quebrados, todos com marcas de sangue. Esse material com certeza foi usado para agredir o homem até a morte, mas quem vai poder confirmar é a perícia", explicou o delegado.

A motivação do crime ainda é desconhecida. O caso, apesar de registrado no 30º DIP, deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), e vai passar por exame de necropsia.

Tiros

Um homem, identificado como Luiz Wanderlan Silva dos Santos, de idade não revelada, foi atingido com quatro disparos de arma de fogo, na tarde desta quinta, na avenida Nepal, no Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus. De acordo com informações preliminares, o homem deu entrada no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Galiléia, localizado no Monte das Oliveiras, também na Zona Norte.

