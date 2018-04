Veja vídeo: “ladrão corajoso” invade casa de sargento da PM, em Manaus

A casa de um sargento da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) foi invadida na madrugada da última quinta-feira (26), no conjunto Cophasa, no bairro Nova Esperança, na Zona Oeste de Manaus. O criminoso teria usado uma escada e entrado pela veneziana do banheiro da residência. Canal de vídeos do PORTAL E TV EM TEMPO - SBT Manaus Mais notícias 24h por dia em: http://www.emtempo.com.br | Autor: Em Tempo