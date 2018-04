Quadrilha armada é capturada na Ponta Negra após sequestro relâmpago

Com a quadrilha foi apreendida uma arma caseira calibre 22 e uma faca | Foto: Divulgação

Manaus - Quatro homens em um carro modelo Voyage, cor branca e placas não divulgadas, foram detidos, na noite desta quinta-feira (26), por suspeita de terem sequestrado um homem de 30 anos. Durante a revista, a polícia também encontrou no veículo uma faca e uma arma caseira calibre 22.

Os suspeitos foram localizados na avenida Coronel Teixeira, no bairro Ponta Negra, Zona Centro-Oeste de Manaus, enquanto ainda estavam com a vítima, que havia sequestrado no bairro Lírio do Vale, porém, não foi informado para onde seria levado.

Eles foram capturados por policiais militares da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) após uma denúncia informando que dois homens armados, em um carro com as mesmas características, teriam levado uma vítima a força.

Ainda não há informações sobre qual o envolvimento da vítima com os sequestrados e para onde estavam a levando.

Mulher sequestrada

Uma mulher, que não teve nome e idade divulgados, foi sequestrada, na madrugada do dia 27 de março deste ano, quando chegava na quitinete onde mora, na rua Santa Claudia, bairro São José, Zona Leste da capital. O caso foi registrado pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops). A vítima retornou para casa três horas depois de ser levada por criminosos armados, em um carro de placas adulteradas.

Segundo a polícia, a mulher foi rendida pelos sequestradores e obrigada a ir até o quarto da quitinete onde mora junto com uma amiga de 27 anos. Por volta de meia-noite e meia, a mulher bateu na porta do imóvel e a amiga percebeu que ela estava acompanhada de um desconhecido e não abriu o quarto.

Pelos menos dois homens invadiram o corredor da quitinete e tentaram arrombar a porta do cômodo da vítima. Os criminosos fizeram vários disparos e chegaram a ameaçar outros moradores.



Edição: Isac Sharlon

