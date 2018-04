Corpo em área de mata no Novo Aleixo estava com mãos e pés amarrados

Manaus - O corpo de um homem foi encontrado, na manhã desta sexta-feira (27), no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte da capital amazonense. A vítima, com idade de aproximadamente 25 anos, ainda não foi identificada. O rapaz foi alvejado com dois tiros e a suspeita da polícia é que ele tenha sido assassinado em outro local e o corpo apenas desovado na rua 6.



Apesar do que diz a polícia, um morador da área afirmou ter ouvido tiros durante a noite desta quinta-feira (26), já outras pessoas, que acompanhavam a remoção do corpo não se pronunciaram sobre o caso.

Polícia suspeita que a vítima tenha sido morta em outro local e apenas teve o corpo desovado no terreno | Foto: Janailton Falcão

O rapaz estava com as mãos e os pés amarrados e, no momento em que foi encontrado, havia um saco cobrindo o rosto. No local, não foram encontradas cápsulas de balas nem outros elementos que possam identificar a possível causa da morte da vítima. O rapaz tinha o nome "Ricardo" tatuado em um dos braços.

A polícia suspeita ainda que a vítima seja usuário de drogas e tenha sido assassinada por divididas ao tráfico. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Além de policiais militares, equipes do IML e perícia estiveram no local | Foto: Janailton Falcão

Edição: Isac Sharlon

