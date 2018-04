Assaltante finge ser cliente, rouba loja, apanha e é preso em Manaus

Manaus – Um homem, que aparenta ter idade de aproximadamente 40 anos, foi preso após arrombar um veículo e assaltar um estabelecimento comercial ao lado do Hospital Santa Júlia, na avenida Ayrão, no bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Centro-Sul de Manaus. As vítimas, trabalhadores da loja, foram feitas reféns pelo bandido, que ordenou que as moças entregassem todos os objetos de valor antes de trancá-las nos fundos do imóvel.

As vítimas informaram que esta é a terceira vez, em menos de seis meses, que o local é alvo de assaltos, e a segunda em que o mesmo assaltante invade o estabelecimento. “Ele veio aqui em novembro do ano passado, se fazendo passar por cliente e quando estávamos o atendendo, ele anunciou o assalto” informou.

Ainda de acordo com a atendente, desta vez ele estava muito nervoso e “chegou perguntando se fazíamos curativo e logo depois anunciou o assalto com uma faca e disse que seria ‘igual a primeira vez’ e que deveríamos ficar quietas”, disse a atendente, ainda assustada.

O veículo arrombado pertencia a um dos representantes de uma farmácia próxima ao local do crime | Foto: Divulgação

O assalto foi interrompido por um outro funcionário, que estava trocando de roupa no interior da loja. Segundo uma das vítimas, ele ficou escondido e, ao perceber a distração do ladrão, travou luta corporal enquanto as moças fugiram.

Mesmo assustada, a jovem conta que conseguiu fugir da loja e correu para calçada, onde pediu ajuda. “Eu saí correndo e consegui empurrar os dois para pedir ajuda na calçada, foi quando outras pessoas vieram nos ajudar”, lembrou a moça.

Um guardador de carros, que estava próximo ao local, disse que a área é perigosa e alvo constante de assaltos. “Aqui, quase não passa ninguém, por isso é comum assaltos, tanto na rua quanto nos estabelecimentos comerciais”, informou.

O assaltante foi detido por policiais militares da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e levado para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

