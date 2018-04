Dois são baleados e um deles ainda leva terçadada em ataque de piratas

Manaus - A caminho de um terreno, onde fariam o trabalho de capinação, Alan Alves de Siqueira, de 25 anos e Antônio Soldado da Silva, de 34 anos, sofreram uma emboscada. Eles foram alvejados ao chegarem no local, localizado na comunidade Bela Vista, no Puraquequara, na Zona Leste de Manaus. A área fica às margens de um lago e Alan ainda foi atingido por um golpe de terçado.

De acordo com a polícia, ao chegarem no terreno, as vítimas foram surpreendidas por suspeitos que levaram todos os pertences deles. Antônio foi atingido com um tiro na perna e conseguiu se jogar na água. Ele foi socorrido por canoeiros, que passavam pelo local e o levaram até o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste. O estado de saúde dele é estável, segundo os familiares.

Alan, que não conseguiu se livrar dos suspeitos, foi atingido com um tiro no pé e um golpe de terçado na perna direita. A vítima foi encontrada por moradores da comunidade em uma área de mata, ainda na noite desta sexta. Ele foi levado em um carro para o mesmo hospital onde Antônio estava internado. Segundo a família, ele passa por exames na área emergencial da unidade hospitalar.

Os familiares foram orientados pelos policiais da 28ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) a registrarem o Boletim de Ocorrência (B.O). A família ainda não tinha procurado a delegacia para prestar queixa sobre o caso. A motivação do crime, segundo familiares, é desconhecida. Os policiais acreditam que foi uma ação de um grupo de piratas que atua na área.

Edição: Bruna Souza

