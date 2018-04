Suspeito de praticar roubos é executado com 7 tiros no Manoa

Manaus – Anderson Rodrigues de Oliveira, 35, conhecido como "Gordo", foi executado com, pelo menos, 7 tiros na noite desta sexta-feira (27). O crime ocorreu por volta das 23h20, próximo ao local onde ele morava, na Rua 1, Conjunto Manoa, zona Norte de Manaus.



Segundo a Polícia Civil, Anderson tinha envolvimento com o tráfico de drogas e já tinha passagem pela polícia. Moradores, ainda assustados com o ocorrido, informaram que a vítima era usuária de drogas e morava sozinha em uma quitinete. O homem, supostamente, era acostumado a realizar roubos pela área.

Testemunhas, que passavam pelo local no momento da execução, disseram que "Gordo" ainda tentou fugir dos suspeitos entrando em um beco, mas foi perseguido pelos atiradores.

Até o momento, não há informações sobre os suspeitos do crime. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Outro crime

Alan Alves de Siqueira, de 25 anos, e Antônio Soldado da Silva, de 34 anos, sofreram uma emboscada também na noite de sexta. Eles foram alvejados ao chegarem em um terreno, localizado na comunidade Bela Vista, no Puraquequara, na Zona Leste de Manaus. A área fica às margens de um lago e Alan ainda foi atingido por um golpe de terçado.

De acordo com a polícia, ao chegarem no terreno, as vítimas foram surpreendidas por suspeitos que levaram todos os pertences deles. Antônio foi atingido com um tiro na perna e conseguiu se jogar na água. Ele foi socorrido por canoeiros, que passavam pelo local e o levaram até o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste. O estado de saúde dele é estável, segundo os familiares.

Alan, que não conseguiu se livrar dos suspeitos, foi atingido com um tiro no pé e um golpe de terçado na perna direita. A vítima foi encontrada por moradores da comunidade em uma área de mata, ainda na noite desta sexta. Ele foi levado em um carro para o mesmo hospital onde Antônio estava internado.



Os policiais acreditam que os dois foram vítimas de uma ação de um grupo de piratas que atua na área.

