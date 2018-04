Menino de 13 anos denuncia tia por agressão com fio elétrico em Manaus

Manaus – Um adolescente de 13 anos denunciou a tia, uma mulher de 43 anos, por agressão com fio elétrico. A vítima mora com a suposta agressora em uma casa no bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus. A violência só foi descoberta após uma ligação, feita pelo próprio adolescente à delegacia para denunciar o ocorrido, no último sábado (28).

A mulher, que é irmã da mãe do jovem, tem a guarda do menor não oficializada pela mãe dele. Ela, que se mudou para o estado do Maranhão, alega não ter condições de criar o rapaz na cidade em que mora atualmente.

A titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, delegada Joyce Coelho, informou que, ao chegar no local denunciado pela vítima, a tia ainda disse que o menino não estava em casa, porém, após realizar buscas, ele foi encontrado em um dos cômodos da casa.

“Localizamos a vítima, escondida em um dos cômodos, e constatamos que o garoto apresentava lesões pelo corpo causadas por espancamento”, disse.

A mulher foi levada em flagrante por lesão corporal no âmbito de violência doméstica. Por se tratar de crime afiançável, a polícia informou que a agressora pagou o valor estipulado e foi liberada ainda no mesmo dia.

O adolescente foi conduzido ao Instituto Médico Legal (IML), para realizar exame de corpo de delito. Após finalizados os procedimentos, ele foi encaminhado para o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (Saica).

Edição: Bruna Souza

