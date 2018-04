Homem tenta se passar por PM durante blitz e acaba preso em Manaus

Manaus – Um homem foi preso, na noite deste sábado (28), em uma blitz na Avenida Autaz Mirim, bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus, após tentar se passar por policial militar. Na moto que o suspeito dirigia, a polícia encontrou um simulacro de pistola e fardamentos da Polícia Militar (PM-AM).

Policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) realizaram a abordagem ao suspeito, que pilotava uma motocicleta vermelha. Durante a conversa com os policiais, o suspeito disse que também era policial militar da 26ª Cicom e tentou sair do local, porém, os policiais perceberam a atitude suspeita e impediram que ele fosse embora.

Quando questionado se possuía algum registro militar, o homem negou e confessou estar mentindo sobre pertencer à corporação. Ao ser levado para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), os policiais verificaram que ele já possuía passagem policial pelo crime de estelionato. O caso havia sido registrado em fevereiro deste ano.

Falso PM em Petrópolis

Um homem identificado como Railson Nick Leite dos Santos, de 23 anos, foi preso por policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), na noite de 7 de fevereiro, no beco Sinval de Moura, bairro de Petrópolis, zona Sul de Manaus. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), os militares receberam uma denúncia anônima, por meio de um aplicativo de celular, informando que um homem estava no Beco Sinval de Moura, armado com uma pistola e fardado, também se passando por policial.

Ainda segundo a PM, após interrogatório, o suspeito confessou que se passava por policial. Na revista ao suspeito, foram encontrados e apreendidos uma pistola Taurus 640, PT.40, com 9 munições no carregador, além do fardamento completo da Polícia Militar (uma calça, uma gandola, uma camisa interna, um cinto e um coturno).

Edição: Bruna Souza

