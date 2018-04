Briga entre ambulantes em Manaus deixa um morto com facada no pescoço

O suspeito que efeituou o crime foi preso e encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem, de 45 anos, ainda não identificado foi morto com um golpe de faca no pescoço, por volta das 19h, deste sábado (28), na Rua Visconde de Mauá, no Centro de Manaus, zona Sul, após se envolver em uma briga com outros ambulantes. O suspeito foi preso e encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

De acordo com a polícia, o homem era vendedor de churrasco no local e teria ido comprar uma bebida em outra banca. A proprietária da barraca, ainda não identificada, pediu para ele esperar alguns minutos, enquanto ela trocava o dinheiro. O homem não gostou da demora e acabou brigando com a mulher.

O autor do crime, que também vende bebidas no local, se envolveu na discussão e esfaqueou o churrasqueiro no pescoço, que não resistiu ao ferimento e morreu ao dar entrada no SPA do São Raimundo . Segundo a polícia, ambulante assassinado seria o dono da faca usada no crime e teria puxado a arma branca para ameaçar a vendedora.

Antes da chegada da polícia, o autor do crime, de 56 anos, ainda chegou a ser agredido por populares. E m seguida, ele foi preso e conduzido ao 1º DIP. O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

