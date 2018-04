Em menos de três horas, quatro mortes são registradas no IML de Manaus

Manaus – O Instituto Médico Legal (IML) de Manaus registrou quatro mortes em menos de três horas, durante a noite deste sábado (28). Dentre as mortes, duas foram por disparos de arma de fogo, a terceira por arma branca e a última não foi possível identificar as causas da morte já que o corpo estava em avançado estado de decomposição.

1. Tiros no São José

Na Rua Cambixe, no bairro São José, na Zona Leste de Manaus, dois homens foram baleados por volta das 20h. Um carro, de características ainda não identificadas pela polícia, passou rapidamente na rua e disparou contra as duas vítimas.

Um rapaz de 36 anos morreu após ser baleado com 3 tiros, sendo um no estômago e outros dois na região do tórax. A vítima ainda chegou a ser levada ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste, porém, não resistiu.

O outro homem baleado também foi encaminhado ao HPS João Lúcio e segue internado.

2. Cinco tiros no Ramal do Brasileirinho

Por volta das 22h40, frequentadores do Clube Recreativo dos Vigilantes, no Ramal do Brasileirinho, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus, ouviram barulhos de tiros. Pouco tempo depois, um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto, com cinco tiros na cabeça em frente ao estabelecimento.

A vítima não portava nenhum documento e estava vestida apenas com dois shorts, um por cima do outro. O corpo do homem foi levado ao IML, onde aguarda por familiares para ser identificado.

3. Facadas no centro

Um homem de 45 anos, não identificado pela polícia, foi morto com uma facada no pescoço, por volta das 19h na Rua Visconde de Mauá, no Centro de Manaus. Segundo informações de testemunhas, a vítima, um vendedor de churrasco, teria se envolvido em uma briga com um comerciante de bebidas.

Durante a discussão, o vendedor de bebidas esfaqueou o homem. O suspeito foi preso e encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para prestar esclarecimentos.

Ainda segundo a polícia, a briga entre os dois vendedores iniciou após a vítima de 45 anos discutir com uma outra vendedora do local por dinheiro. O comerciante assassinado seria o dono da faca e teria puxado a arma branca para ameaçar a vendedora. Ao ver a situação, o vendedor de bebidas resolveu intervir e, durante a briga, acabou desferindo o golpe que tirou a vida do dono da banquinha de churrasco.

4. Corpo no Ramal do Pau Rosa

Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado, por volta das 20h30 do sábado, no quilômetro 25 do Ramal do Pau Rosa, na BR-174. Não foi possível dizer a causa exata da morte e o corpo ainda aguarda identificação.

