PMs à paisana prendem assaltantes em flagrante no Morro da Liberdade

Manaus - Noriega do Nascimento Oliveira, de 30 anos, e David Edson Teixeira Gama, de 32 anos, foram presos em flagrante, no início da tarde deste domingo (29), por volta das 13h30, quando tentavam roubar o celular de um homem, na rua São Benedito, no bairro Morro da Liberdade, na Zona Sul de Manaus. Com a dupla foi apreendido um revólver calibre 38 com quatro munições intactas e uma deflagrada.

Em consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), os policiais constataram que Noriega responde a processos por roubo e cumpria pena em regime semiaberto. Já David responde criminalmente por estelionato.

De acordo com o tenente Carpê Andrade, da Casa Militar, a dupla foi capturada por uma equipe de policiais à paisana, que passava pelo local em uma viatura descaracterizada. "Quando eles perceberam a nossa ação, tentaram fugir e chegaram a atirar contra a equipe. O celular roubado foi devolvido à vítima", informou o tenente.

A prisão da dupla foi gravada em vídeo por policiais militares, confira:

