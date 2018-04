Corpo é encontrado por moradores em terreno baldio no Santo Agostinho

Manaus - O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado por populares na avenida Chaves, no bairro Santo Agostinho, Zona Oeste de Manaus, por volta das 23h de domingo (29). O corpo estava em um terreno baldio no local.

Um tenente da 8º Cicom, identificado apenas como Ribeiro, disse que eles foram acionados pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), por meio do disque 190.

"Após sermos chamados pela linha rápida de denúncia, fomos ao local, mas não identificamos nenhum suspeito, ou familiar da vítima. Os moradores disseram que ele provavelmente não morava nas redondezas", informou Ribeiro.

Ele também acredita que o crime tenha sido uma possível execução, uma vez que o local é conhecido por ser um "ponto de desova" de cadáveres. "Ele foi atingido com dois tiros, sendo um no peito e outro nas costas. Pensamos ser uma possível execução, devido às circunstâncias do corpo", terminou.

A vítima foi removida ao Instituto Médico Legal (IML) para realizar o exame de necrópsia e aguarda manifestação da família para reconhecimento. O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada de Sequestros e Homicídios (DEHS).

