Casal é preso tentando embarcar com droga em ônibus para Itacoatiara

Manaus - Carlos Alberto Rolim da Silva Assis, de 29 anos, e Carla Andreany Gomes da Silva, de 21 anos, foram presos em flagrante com um quilo de maconha. O fato ocorreu por volta das 16h30 da tarde deste domingo (29), na Rodoviária de Manaus, localizada na avenida Djalma Batista, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

A prisão foi feita por policiais do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), em conjunto com a Secretaria-Executiva-Adjunta de Operações Integradas (Seaop).

Conforme o diretor do DRCO, delegado Guilherme Torres, as equipes policiais iniciaram as diligências em torno do caso após receberem denúncia anônima informando que um homem e uma mulher iriam enviar uma remessa de substância entorpecente para Itacoatiara, município distante 176 quilômetros em linha reta da capital.

Leia também: Homem morre com tiro no abdômen por dívidas do tráfico de drogas

“Após a delação, as equipes montaram campana nas proximidades do local informado, quando avistaram os infratores com as características descritas na denúncia realizaram a abordagem. Dentro de uma sacola, que estava com a dupla, foi encontrado um quilo de maconha. O material ilícito estava escondido em um pacote embrulhado com papel de presente”, explicou Guilherme Torres.



O secretário da Seaop, tenente-coronel Klinger Paiva, informou que não é a primeira vez que os suspeitos realizaram esse tipo de prática criminosa. Essa, segundo o secretário, seria a sexta vez em que Carlos vai a Rodoviária para remeter drogas para Itacoatiara, e Carla já teria realizado o delito pela segunda vez.

“Logo após as denúncias, soubemos de toda a ação praticada pelos suspeitos. Eles escolhiam táxi-lotação de forma aleatória para o transporte da droga, como se fosse uma encomenda normal, sem saber o que continham na embalagem, os taxistas levavam a encomenda ao destino final, e a droga era entregue ao destinatário,” disse o secretário da Seaop.



Além da droga, com a dupla foram apreendidos, ainda, dois aparelhos celulares e R$ 158 em espécie. Em depoimento a dupla assumiu o crime. Carlos informou que recebia a droga de uma terceira pessoa, mas não informou o nome dela.



Flagrante



Carlos e Carla foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ao término dos procedimentos cabíveis na base do DRCO, os infratores foram levados para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul da capital.

Leia mais: Casal do tráfico é preso com drogas e armas de fogo no Santa Etelvina

Em Humaitá, homem é preso por tráfico de drogas

Polícia Civil apresenta quadrilha do tráfico que atuava na Zona Norte