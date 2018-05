Atiradores invadem Compensa, matam 'Juquinha' e baleiam outros dois

Manaus - Atingindo com tiros no tórax e na cabeça, Jailson Souza Oliveira, mais conhecido como "Juquinha", de 23 anos, morreu no fim da tarde desta segunda-feira (30), por volta das 17h, na travessa Belo Horizonte, Compensa, Zona Oeste de Manaus. Outras duas vítimas, ainda não identificadas, teriam sido atingidas pelos disparos.

De acordo com a polícia, as vítimas foram abordadas pelos suspeitos, que estavam a pé, na rua São João. Ao som dos primeiros disparos, os homens correram e tentaram ser esconder dos atiradores, mas todos foram atingidos.

"Todos foram atingidos, mas o Jaílson foi quem morreu ainda no local. Os outros dois foram encaminhados para o SPA Joventina Dias, mas um deles fugiu de lá com medo dos suspeitos invadirem a unidade de saúde", explicou o sargento da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que preferiu não se identificar.

Uma vizinha de "Juquinha" informou que ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas na região. "Os três que foram atingidos mexiam com coisa errada. Isso aí foi um acerto de contas, tenho certeza", explicou a mulher.

Latrocínio

Renan Ferreira Ramos, de idade não revelada, foi morto também na tarde desta segunda-feira, dentro de uma casa, localizada na rua 7, no Monte Sinai, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com informações da polícia, o homem era homossexual e teria marcado um encontro amoroso com os suspeitos. Os homens roubaram diversos objetos da vítima e depois mataram Renan estrangulado com um fio.

