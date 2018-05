Homem é estrangulado em Manaus após encontro

Manaus - O estudante de enfermagem Renan Ferreira Ramos, de 27 anos, não esperava que um encontro casual terminaria em morte. Ele esperou o companheiro sair para trabalhar e chamou dois homens para um encontro em casa. Após abrir a porta para os suspeitos, acabou sendo roubado e estrangulado com um fio no pescoço na tarde desta segunda-feira (30). O crime aconteceu por volta das 16h, na rua 7, conjunto Monte Sinai, na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Renan convivia com o companheiro, que encontrou o corpo, há 8 anos. Antes de matarem a vítima, os suspeitos fizeram "a limpa" na casa e roubaram diversos objetos, entre eles, aparelhos eletrônicos e joias. A residência estava revirada, segundo a polícia.

Os suspeitos, ainda não identificados, fugiram do local após matarem a vítima. Os policiais não souberam informar se os suspeitos chegaram a manter relações sexuais com Renan antes de estrangulá-lo com um fio.

A informação sobre o relacionamento íntimo entre a vítima e os suspeitos foi repassada pela investigação policial à reportagem.

O corpo foi removido pelo carro do Instituto Médico Legal (IML) e passará por necropsia para confirmar se houve violência sexual.

O crime vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). O corpo será liberado aos familiares e deve ser sepultado nesta terça-feira (1º).

Execução

Ainda na noite desta segunda-feira (30), um homem, identificado como Jailson Souza Oliveira, mais conhecido como "Juquinha", de 23 anos, foi executado na travessa Belo Horizonte, no bairro Compensa 2, na Zona Oeste de Manaus. Outros dois homens, sem identidades reveladas, teriam sido atingidos pelos disparos e levados ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, localizado no mesmo bairro. Uma das vítimas, que estava sendo atendida no SPA, fugiu com medo dos executores.

De acordo com a polícia, o trio foi abordado na rua São João, por suspeitos que estavam a pé e já chegaram realizando os disparos. Todos correram e "Juquinha" não resistiu aos ferimentos.

