Cidadão que se passava por investigador da PC é preso em Manaus

Manaus - Manoel Alves Noronha, de 52 anos, foi detido por volta das 12h dessa quarta-feira (2), após dupla de policiais ciclistas, em patrulhamento no Centro de Manaus, ter avistado o sujeito em uma parada de ônibus na rua 15 de Novembro. Manoel mostrou sua carteira, se identificando com um policial civil, do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc). No entanto, os policiais desconfiaram do documento apresentado e encaminharam o cidadão até o 24º DIP, onde foi identificado e apreendido.

Leia também: PMs à paisana prendem assaltantes em flagrante no Morro da Liberdade

A guarnição que abordou Manoel perguntou de que Distrito Integrado de Polícia (DIP) ele era e, o mesmo não sabia informar. Chegando no DIP foi constatado que Manoel não era Investigador e nem fazia parte do quadro da Polícia Civil.

O homem foi apresentado no 24º DIP e responderá por simulação da qualidade de funcionário, podendo responder o processo em liberdade.

Colaborou: Lucyo Ramos

Leia mais:

Dupla é presa com drogas e veículo roubado no Tarumã, em Manaus

Atiradores invadem Compensa, matam 'Juquinha' e baleiam outros dois

Casal é preso tentando embarcar com droga em ônibus para Itacoatiara