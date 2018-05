Casal em moto atropela e mata morador de rua em viaduto de Manaus

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente | Foto: Arquivo/AET

Manaus - Um morador de rua, ainda não identificado, foi morto após um acidente de trânsito na avenida Mário Ipiranga, Zona Centro-Sul da cidade, enquanto andava em cima de um viaduto, por volta das 3h desta quinta-feira (3).

Segundo policiais militares, um casal que estava trafegando na via em uma motocicleta subiu o viaduto no momento em que o meliante atravessava de um lado para o outro e colidiu contra o homem.

"Como não foi achado irregularidades na condução do motociclista, não houve indiciamento criminal e o casal foi liberado logo após os procedimentos legais. Não conseguimos saber o que ele estaria fazendo andando no viaduto", explicou um oficial militar.

Devido a colisão, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente, conforme constatou uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O Boletim de Ocorrência (B.O) foi registrado no 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), responsável por ocorrências em acidentes de trânsito.

Ainda segundo a Polícia Militar, o motociclista ligou para o disque 190, do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), informando o ocorrido. Policiais da 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada para isolar a área e uma viatura do Instituto Medico Legal (IML) foi ao local para remover o corpo e fazer o exame de necropsia. O corpo da vítima aguarda a identificação de familiares.

