Rapaz é baleado na Zona Leste de Manaus e morre no Hospital João Lúcio

O crime aconteceu às 21h10 desta quarta-feira (2) | Foto: Reprodução

Manaus - O autônomo Renan de Freitas Leite, de 20 anos, morreu 20 minutos após ser atingido por dois tiros enquanto estava em uma lanchonete, localizada na avenida Três Poderes, no bairro Nova Vitória, Zona Leste da capital. O crime aconteceu às 21h10 desta quarta-feira (2).

Segundo a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a vítima estava devendo dinheiro para um homem conhecido como "Buiú", um provável usuário de drogas da região. O pai da vítima, Antônio Teixeira, disse que um grupo de homens abordou o filho na lanchonete momentos antes dos disparos.

Leia também: Casal em moto atropela e mata morador de rua em viaduto de Manaus

"Não sei quantos homens eram ao certo, mas atiraram duas vezes contra o meu filho", falou. Os tiros acertaram o pescoço e as costas de Renan, que teve o pulmão perfurado. A vítima era natural de Itacoatiara (município distante 176 km em linha reta de Manaus).

Após os suspeitos fugirem, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para o local e levou Renan para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, na Zona Leste. Às 21h30, o atestado de óbito foi emitido no hospital. Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo na unidade de saúde, logo em seguida. O caso será investigado pela DEHS.

Morador de rua é morto

Um morador de rua, ainda não identificado, foi morto após um acidente de trânsito na avenida Mário Ipiranga, Zona Centro-Sul da cidade, enquanto andava em cima de um viaduto, por volta das 3h desta quinta-feira (3).

Segundo policiais militares, um casal que estava trafegando na via em uma motocicleta subiu o viaduto no momento em que o meliante atravessava de um lado para o outro e colidiu contra o homem.



Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Atiradores invadem Compensa, matam 'Juquinha' e baleiam outros dois

Homem é encontrado estrangulado em quarto no bairro Cidade Nova

Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp