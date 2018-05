Corpo de homem é encontrado no ramal da Anaconda, em Manaus

Manaus - Um corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado em torno das 6h desta quinta-feira (3), em uma área de mata, por moradores do ramal da Anaconda, no bairro Tarumã, Zona Oeste da capital.

Segundo um tenente da 20 ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), uma equipe policial, que atendeu à ocorrência no local, por volta das 22h de ontem, informou que seis tiros foram ouvidos por moradores das redondezas.

"Moradores da comunidade das Luzes disseram que ouviram disparos de arma de fogo, mas que não sabiam de onde vinham. Quando amanheceu, o corpo estava estirado na beira da via", falou o oficial.

O corpo foi removido para o IML, onde aguarda identificação de familiares | Foto: Nícolas Daniel Marreco

A moradora da comunidade, Silvana Pereira da Silva, disse que estava indo deixar o filho na escola como de costume, na linha 005, no momento em que o motorista encostou na rua ao perceber o cadáver.

"O motorista viu algumas pessoas em volta de algo e logo descobriu que era um corpo. Fiquei muito assustada, principalmente pelo meu filho estar vendo aquela cena", falou.

Ela disse que viu o rosto do homem, mas que não o reconheceu, e que ele não morava perto da região. Uma equipe do Instituto Medico Legal (IML) fez a remoção do corpo no local, após a equipe pericial fazer os primeiros exames técnicos para o corpo de delito.

A Delegacia Especializada em Sequestros e Homicídios (DEHS) também foi acionada e deve investigar o caso nos próximos dias.

Rapaz baleado

O autônomo Renan de Freitas Leite, de 20 anos, morreu 20 minutos após ser atingido por dois tiros enquanto estava em uma lanchonete, localizada na avenida Três Poderes, no bairro Nova Vitória, Zona Leste da capital. O crime aconteceu às 21h10 desta quarta-feira (2).

Segundo a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a vítima estava devendo dinheiro para um homem conhecido como "Buiú", um provável usuário de drogas da região. O pai da vítima, Antônio Teixeira, disse que um grupo de homens abordou o filho na lanchonete momentos antes dos disparos.



