Soldado do Exército é preso com comparsas por roubo na Cidade Nova

Manaus - "Ele era um soldado aparentemente bom. Cumpria as ordens e era comportado. A gente não têm ideia do que alguns soldados podem fazer, porque no quartel eles são uma pessoa na nossa frente, mas acabam se mostrando outra lá fora", a afirmação é de um oficial da Polícia do Exército (PE), que preferiu não teve o nome divulgado, sobre o soldado do Exército Brasileiro (EB) Robert Nicholas Silva e Silva, que foi preso às 23h desta quarta-feira (2), na rua 9, no conjunto Mundo Novo, bairro Cidade Nova, Zona Norte da cidade, por roubo e agressão em flagrante.

Junto com Silva, outros três homens também foram presos. Cassiano Silva, Hirlan Viana Guimarães e Matheus Cavalcante confessaram a policiais que haviam roubado uma vítima e tentado fugir, segundo o delegado do 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Henrique Brasil. Ele explicou que a vítima do roubo foi surpreendida pela quarteto, que tentou escapar de carro do local, mas teve o veículo atolado em uma ladeira.

Leia também: Polícia prende homem que invadiu e furtou casa de sargento da PM

"Os quatro roubaram uma bolsa e um celular da vítima, entrando em um carro para fugir. Quando eles ficaram atolados na ladeira, a vítima ligou para o disque-denúncia da polícia. Ao chegar no local, a equipe ainda encontrou o quarteto tentando empurrar o carro. Foi neste momento que a revista foi feita e os pertences roubados foram identificados. Após isso, eles confessaram o crime", disse o delegado.

Apesar de serem presos em flagrantes e confessarem o crime, o titular do 12º DIP falou que no depoimento formal, registrado na delegacia, os presos desmentiram a história e apresentaram outra versão do fato. Uma briga em um bar teria motivado a agressão a vítima e, sobre os pertences roubados achados no carro, não foi dado explicação.

Cassiano, Hirlan e Matheus estão atualmente presos no 12º DIP no aguardo do término dos procedimentos legais para irem à audiência de custódia. Silva foi levado à detenção do Exército e deve aguardar a punição do conselho interno do Comando Militar do Amazonas (CMA), conforme destacou o delegado.

A reportagem tentou contato com a assessoria do Exército em Manaus para saber sobre um posicionamento e o destino penal do soldado, mas até o momento desta publicação, não teve resposta.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais

Dupla é presa com drogas e veículo roubado no Tarumã, em Manaus

PMs à paisana prendem assaltantes em flagrante no Morro da Liberdade

Foragido é recapturado usando drogas no Terminal da Matriz, em Manaus