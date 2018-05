Beco no Mutirão registra terceira morte violenta em menos de 15 dias

Manaus - Em menos de 15 dias, o beco Francisco Galvão, no Mutirão, zona Norte de Manaus, registrou a terceira morte. Um homem foi executado no fim da tarde desta quinta-feira (3), durante uma emboscada. Cinco homens são suspeitos de cometer o crime.

Marison Ferreira Mendonça, de 40 anos, estava no local quando os cinco suspeitos chegaram em um carro, de cor preta e placa não identificada, e saíram do veículo em direção ao beco. Eles se aproximaram da vítima, efetuaram vários disparos e depois fugiram.

Segundo informações de policiais da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima foi atingida por três tiros, sendo que um ficou alojado no peito e dois atingiram o pescoço.

A polícia foi acionada por volta das 17h30, alguns minutos após o tiroteio. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas Marison morreu no local antes de receber atendimento médico.



Este é o terceiro homicídio no mesmo beco em menos de 15 dias. O Em Tempo esteve no beco Francisco Galvão, mas os moradores não quiseram comentar o caso porque têm medo de represálias. O local é conhecido como área vermelha do tráfico de drogas. O caso foi registrado e é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (Dehs).

No último dia 20 de abril, um casal foi executado. As vítimas foram identificadas como Valdenor Souza Cunha, de 26 anos, e Safira Gomes de Souza, de 37 anos. A polícia não informou se há relação entre os crimes ou qual foi a motivação da morte de Marison.

Os suspeitos chegaram em um carro na avenida Penetração 4, e foram a pé até a casa onde estavam Valdenor e Safira. Eles realizaram os disparos a queima-roupa. Na ocasião, a filha do casal, uma adolescente de 16 anos, também foi atingida.

