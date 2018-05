Após perseguição policial, traficante é preso no Centro de Manaus

O caso foi registrado no 1º DIP | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem, que não teve a identidade divulgada pela polícia, foi preso por volta das 3h da madrugada desta sexta-feira (4) na rua Ferreira Pena, bairro Centro, Zona Sul de Manaus, por tráfico de drogas. O traficante estava com uma sacola com 20 pedras de oxi e, ao ver a aproximação de policiais em uma viatura, tentou fugir do local.

Mesmo que tenha corrido e tentado escapar, o homem foi alcançado pelos policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Além da droga, o homem estava com aproximadamente R$ 90 em dinheiro.

O suspeito foi preso em flagrante por tráfico de drogas e levado para o 1° Distrito Integrado Policial (DIP), onde foi apresentado e aguarda para que sejam realizados os procedimentos cabíveis.

Arma caseira

Na noite de quinta-feira (2), por volta de 20h, dois homens foram presos e um menor apreendido com uma arma caseira, calibre 38 na avenida Boulevard Álvaro Maia, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul. O menor foi apreendido e levado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

