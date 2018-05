Trio de assaltantes é preso em Manaus por associação criminosa

Os suspeitos foram presos em endereços nas zonas Sul e Centro-Sul da cidade | Foto: Divulgação

Manaus - Breno Martins da Cunha, de 21 anos, Kedson Ferreira de Lima, de 20 anos, e Mauro Xavier Costa, de 27 anos, foram presos por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e associação criminosa. O trio foi denunciado por efetuar roubos na Zona Centro-Sul de Manaus e estava planejando, ainda, praticar um roubo em um estabelecimento comercial no bairro Centro, Zona Sul da capital.

De acordo com o delegado Henrique Brasil, titular do 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Kedson e Mauro foram presos no início da noite de quinta-feira (3), por volta das 18h30, pela equipe do 12º DIP, em via pública, na avenida Vidal de Mendonça (antiga Torquato Tapajós), bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus. Já Breno foi capturado horas depois, em uma residência situada na rua De Leony, bairro Japiim, Zona Sul.

Mais informações serão repassadas durante coletiva de imprensa, às 10h desta sexta-feira (4), no prédio do 12º DIP, situado na avenida Professor Nilton Lins, bairro Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul.

