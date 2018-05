Morre advogado baleado em escritório de advocacia em Manaus

Manaus - O advogado Armando de Oliveira Freitas, de 79 anos, morreu, na manhã desta sexta-feira (4), vítima de um tiroteio no escritório de advocacia em que trabalhava, no bairro São Raimundo, Zona Oeste de Manaus. Segundo policiais militares, a vítima foi baleada por uma dupla, que fugiu do local sem ser identificada em um carro de características não divulgadas.

Armando teria sido baleado com três tiros, de um total de sete que foram disparados dentro do escritório em que trabalhava. O advogado chegou a ser socorrido e levado para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, na Zona Centro-Sul de Manaus, mas morreu cerca de meia hora depois.



Vítima foi levada para o HPS 28 de Agosto, mas não resistiu aos ferimentos | Foto: Isabela Bastos

De acordo com o filho da vítima, o advogado Glen Wilde, Armando ainda gritou por socorro. "Eu estava no segundo andar da casa, quando ouvi os disparos e meu pai disse para eu correr até ele, pois ele estava morrendo". Glen é membro da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB-AM e do Conselho Estadual de Direitos Humanos.

A Ordem dos Advogados do Brasil seccional Amazonas (OAB-AM), divulgou nota, no fim da manhã desta sexta, em que lamenta com profundo pesar a morte do advogado Armando de Oliveira Freitas. A organização destaca o crime como sendo um atentado.

"A OAB representada pelos mais de 13 mil advogados inscritos na seccional do Amazonas repudia toda e qualquer forma de violência praticada contra a vida humana em especial aos advogados. A entidade está acompanhando o andamento das investigações e está prestando total e irrestrito apoio aos amigos e familiares do advogado", diz um trecho da nota.



Segundo a nota, Armando era um advogado reconhecido em Manaus e havia sido eleito deputado estadual em 1982.

Colaborou: Isabela Bastos

Edição: Isac Sharlon

