Envolvidos no atentado que matou advogado podem ter sido baleados

Manaus - Conforme relato de testemunhas à polícia, o advogado e ex-deputado estadual Armando de Oliveira Freitas, de 79 anos, ainda tentou reagir ao atentado sofrido na manhã desta sexta-feira (4), em um escritório de advocacia, na Zona Oeste de Manaus. Ao todo, quatro pessoas são suspeitas de participação do crime, sendo que uma delas chegou a cair no chão enquanto tentava fugir. Uma testemunha que passava pelo local conseguiu pegar a arma e atirou na direção do bando, que fugiu, em seguida, em um veículo modelo Cobalt, de características não informadas.

Após ser baleado, com dois tiros nas costas e um no abdômen, Armando foi socorrido pelo filho e também advogado Glen Wilde, que é membro da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB-AM e do Conselho Estadual de Direitos Humanos.

"Eu estava no segundo andar da casa, quando ouvi os disparos e meu pai disse para eu correr até ele, pois ele estava morrendo". A vítima foi levada para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul, onde morreu meia hora depois.

Armando era um advogado reconhecido em Manaus e havia sido eleito deputado estadual em 1982.

OAB-AM

A Ordem dos Advogados do Brasil seccional Amazonas (OAB-AM), divulgou nota, no fim da manhã desta sexta, em que lamenta a morte do advogado e destaca o crime como sendo um atentado.

"A entidade diz estar acompanhando o andamento das investigações e está prestando total e irrestrito apoio aos amigos e familiares do advogado", diz um trecho da nota.

Investigação

Segundo relatos de testemunhas, o carro utilizado pelo bando saiu em direção ao Centro, Zona Sul, mas ainda não há a identificação da placa do veículo. Com base no depoimento de algumas testemunhas, a polícia aguarda que um dos criminosos baleados procure uma unidade de saúde em busca de socorro médico.

