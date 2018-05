OAB-AM pede agilidade nas investigações sobre morte de advogado

Manaus - Uma comitiva formada por 30 advogados esteve na tarde desta sexta-feira (4), na sede da Delegacia Geral de Polícia Civil, localizada na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, zona Centro-Oeste de Manaus, para acompanhar e saber como andam as investigações relacionadas ao assassinato do advogado Armando de Oliveira Freitas, morto com 3 tiros, na manhã desta sexta-feira.

De acordo com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Amazonas (OAB-AM), Marco Aurélio de Lima Choy, os advogados foram recebidos pelo delegado titular do órgão, Mariolino Brito dos Santos. "Armando Freitas sempre foi muito representativo no campo da Justiça do Amazonas. Além disso. Foi um dos principais advogados criminalistas que tivemos no Estado”, destacou.

Segundo Marco Aurélio, as investigações sobre o assassinato do colega já iniciaram, no entanto não deu mais detalhes do que foi tratado durante a reunião com o Delegado Geral. "O que posso dizer é que foi designada uma equipe composta por delegados da 'homicídios' e também da 'roubos e furtos', e que já estão na coleta de informações", comenta.

Armando teria sido baleado com três tiros, de um total de sete que foram disparados dentro do escritório em que trabalhava | Foto: Divulgação

Entenda o crime

Armando de Oliveira Freitas, de 79 anos, morreu, na manhã desta sexta-feira (4), vítima de um tiroteio no escritório de advocacia em que trabalhava, no bairro São Raimundo, zona Oeste de Manaus. Segundo policiais militares, a vítima foi baleada por uma dupla, que fugiu do local sem ser identificada, em um carro de características não divulgadas.

Armando teria sido baleado com três tiros, de um total de sete que foram disparados dentro do escritório em que trabalhava. O advogado chegou a ser socorrido e levado para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, na zona Centro-Sul de Manaus, mas morreu cerca de meia hora depois.

De acordo com o filho da vítima, o advogado Glen Wilde, Armando ainda gritou por socorro. "Eu estava no segundo andar da casa, quando ouvi os disparos e meu pai disse para eu correr até ele, pois ele estava morrendo". Glen é membro da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB-AM e do Conselho Estadual de Direitos Humanos.

Outro crimes contra advogados

Em novembro de 2017, o advogado Wilson de Lima Justo Filho, foi morto com um tiro efetuado por um Delegado de Polícia, dentro de uma casa noturna em Manaus. Na ocasião, o delegado autor dos disparos foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

Gustavo de Castro Sotero teve prisão em flagrante convertida em preventiva, após audiência de custódia. Em depoimento, Sotero alegou que efetuou disparos de arma de fogo dentro da casa de shows após ser agredido.

Um outro caso ocorreu em março deste ano, contra o advogado Marcelino Aguiar Cunha, que foi morto em frente a sua residência em Manacapuru, município à 68 km de distância da capital. Durante as investigações, três homens foram presos por participação na morte do advogado.

"Esse dois casos estão sendo acompanhados pela OAB-AM, tanto o caso do colega Wilson, onde o delegado que cometeu o crime está preso e as audiências já estão marcadas já para o mês de junho, como também o caso de Manacapuru, do colega Marcelino, que estamos acompanhando também", disse Choy.

