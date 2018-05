Após sequestro, homem é assassinado com 5 facadas no ramal do Acará

Manaus - Após ser sequestrado junto com a namorada, Duan da Silva Alves, de 24 anos, foi amarrado e assassinado com cinco facadas no rosto e pescoço. O corpo da vítima e a namorada, que desmaiou durante o sequestro, foram encontrados pela polícia em uma casa abandonada no ramal do Acará, bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus.



A mulher contou à polícia que os dois eram usuários de drogas e estavam devendo dinheiro para traficantes da área. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Os policiais que atenderam a ocorrência relataram que as vítimas estavam indo para casa de um parente quando foram abordados por um carro com cinco pessoas e uma moto com duas pessoas. O casal foi rendido e levado para uma casa abandonada, onde foram amarrados.

Quando foi encontrada, a namorada da vítima disse que desmaiou assim que ela e Duan foram abordados. Junto com a polícia ela tentou identificar os criminosos nas redondezas, mas até agora não há informações da prisão de suspeitos.

