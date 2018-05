Enrolado em lençol, corpo de homem é encontrado no Alfredo Nascimento

Manaus - O corpo de um homem foi removido de um terreno baldio na manhã deste domingo (6), por volta de 8h, pela equipe da 13° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), na comunidade Alfredo Nascimento, bairro da Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

De acordo com o tenente da Polícia Militar, Souto Moraes, da 13° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima foi encontrada com marcas de golpes no corpo e cabeça, enrolado em um lençol branco.

A causa da morte, ainda segundo o PM, provavelmente foi pela agressão. “O corpo foi abandonado em um terreno baldio, na rua Tio Sam, e tinha várias marcas de agressão”, confirmou a autoridade policial.

Ainda segundo o policial, o homem teria 25 anos de idade e até o momento não foi identificado. No corpo foram identificadas três tatuagens: uma de palhaço, localizado em uma das pernas da vítima; uma flor, em uma das mãos; e um nome tatuado em um dos antebraços.

Leia mais:

Incêndio em casa na Compensa causa perda total de bens

Homem segue desaparecido após cair no rio Solimões, em Codajás

Enfermeira que tentou matar 4 bebês diz sofrer ameaças na cadeia