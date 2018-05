Irmão de 'Pepê da FDN' é executado com 5 tiros em Manaus

Manaus - O ex-presidiário Sérgio Cordovas Magalhães, de 50 anos, foi assassinado com cerca de cinco tiros, na noite desse sábado (5) na rua Misericórdia, no bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul de Manaus. Segundo a polícia, ele era irmão de Vainer Matos Magalhães, o "Pepê", um dos comandantes da facção Família do Norte (FDN), que foi fuzilado com mais de 30 tiros em abril de 2017, em Fortaleza (CE).

Leia mais: Rota do tráfico: Manaus, a cada esquina um ponto de drogas

Segundo informações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), um homem não identificado e encapuzado entrou em uma lanchonete onde Sérgio estava e efetuou os disparos. Em seguida, fugiu em um carro não identificado na companhia de um comparsa.



De acordo com a 2ª Companhia Interativa Comunitária da Polícia Militar do Amazonas (Cicom/PMAM), que atende a área, Sérgio foi alvejado com 5 tiros dos quase 20 que foram disparados. O homem ainda chegou a ser atendido no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da Zona Sul, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. O caso deve ser investigado pela DEHS.

"Pepê da FDN"

O irmão de Sérgio, Vainer Magalhães, também foi executado a tiros em 2017, na Praia do Futuro, em Fortaleza. Vainer, também conhecido como "Pepê", chegou a ser preso no ano de 2013, em Manaus, e na ocasião de sua morte, tinha chegado à capital cearense apenas três dias antes.

Informações da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), à época, dão conta de que Vainer tinha a função de "gerente do tráfico" da Família do Norte junto com Alan Souza Castimário, conhecido como "Nanico", que, atualmente, cumpre pena em presídio federal.





Edição: Ayane Souza

Leia também

Comandante da FDN é metralhado em Fortaleza

Homem segue desaparecido após cair no rio Solimões, em Codajás

Enrolado em lençol, corpo de homem é encontrado no Alfredo Nascimento