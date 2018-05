Operação fecha bar e notifica lojas de bebidas irregulares em Manaus

Na Cidade de Deus, um bar foi fechado por falta de alvará de funcionamento e porque também oferecia espaço para a prática de jogos ilícitos, com apostas em dinheiro | Foto: Bruno Zanardo/Secom

Manaus - Um bar foi fechado e duas lojas de conveniência foram notificadas pelo Corpo de Bombeiros no último sábado (5), nas zonas Leste e Norte de Manaus. A ação faz parte da operação Cavalo de Aço, deflagrada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), com as Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) e secretarias executivas adjuntas de Operações (Seaop) e Inteligência (Seai).



Leia mais: Família acusa adolescente de ter sequestrado crianças na Cidade Nova

Na Cidade de Deus, um bar foi fechado por falta de alvará de funcionamento e porque também oferecia espaço para a prática de jogos ilícitos, com apostas em dinheiro. Duas lojas de conveniência de postos de combustíveis, na avenida Timbiras, foram notificadas. Elas funcionavam como bares e possuíam mesas externas onde os clientes acompanhavam lutas em telões. Os espaços não têm licença para a atividade e tiveram que encerrar o serviço.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os estabelecimentos têm cinco dias para apresentar defesa e se regularizarem na diretoria técnica. Caso insistam com a atividade irregular poderão ter as licenças caçadas. "Estamos fazendo as notificações e fechamento. É uma operação também para verificar locais com incidência criminal de roubo, furto e homicídio. A operação tem o intuito de evitar que o crime aconteça. Fazendo uma fiscalização dessa, a gente evita que tenha um assalto, homicídio ou que ocorra qualquer outro delito", explicou o titular da SSP, coronel Anézio Paiva.

Desacato

Durante a ação no posto Equatorial da avenida Timbiras, dois homens foram presos. Luan Dantas Pinheiro, 26, foi preso por desacato à autoridade. Ele estava com bebidas alcoólicas, sem documentos pessoais e sem os documentos da motocicleta que utilizava. Ao ser abordado, partiu para cima dos policiais. O homem foi indiciado por desacato e resistência. Jean Marcel Dantas Pinheiro, que estava com Luan e também enfrentou os policiais, foi flagranteado por condução de veículo sob efeito de substância alcoólica.

Leia também

Irmão de 'Pepê da FDN' é executado com 5 tiros em Manaus

Suspeitos de morte de delegado da PF são de facção criminosa

Desabamento no Kíssia: idoso é resgatado de escombros com vida