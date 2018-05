Homem atira e é preso com arma após denúncia de vizinhos no Petrópolis

O caso ocorreu na rua Danilo Corrêa, no bairro Petrópolis | Foto: Divulgação

Manaus - Jonas Nogueira Leitão, de 54 anos, foi preso por policiais militares da Força Tática, na noite deste domingo (6), após denúncia de vizinhos informando que ele estaria utilizando uma arma de fogo para intimidar a população. Ele foi localizado na rua Danilo Corrêa, bairro Petrópolis, Zona Sul da capital.

De acordo com policiais militares da Força Tática, a denúncia apontava as características do homem. “Quando chegamos no local, ele estava com a arma em mãos. Ordenamos que ele deixasse a arma no chão e colocasse as mãos acima da cabeça, onde pudéssemos vê-las e nos anteciparmos sobre qualquer tentativa de reação contrária a captura dele”, informou um PM.

Com Jonas foram apreendidos um revólver calibre 38 com 5 munições, sendo uma deflagrada, um celular, um cordão e uma chave de motocicleta. Ele foi apresentado no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), central de flagrantes da Zona Sul da cidade.

