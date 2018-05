Padrasto é principal suspeito da morte de criança de 2 anos em Manaus

A criança ainda foi socorrida e levada para a UPA Campo Sales, onde morreu e a polícia foi acionada pela equipe médica | Foto: Divulgação





Manaus - A polícia investiga a morte de uma criança de dois anos vítima de agressão em uma residência, localizada na primeira etapa do Parque Riachuelo, no Tarumã, Zona Oeste. O principal suspeito do crime é o padrasto da vítima, que foi preso e está à disposição da polícia na sede da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), no bairro Planalto, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Segundo informações preliminares repassadas à polícia, a mãe e o padrasto deixaram a criança na casa de uma vizinha, enquanto participavam de uma festa. Em determinado momento, a mulher teria pedido ao companheiro para ir ver a criança e, logo após, ele retornou com a vítima nos braços.

O menino estaria desacordado e salivando muito, como se estivesse babando. Ele foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Campo Sales, na Zona Oeste, onde morreu. No local, a equipe médica constatou a existência de hematomas na vítima e acionou a polícia.

O corpo dele foi removido ainda na madrugada desta segunda (7) e levado para o Instituto Médico Legal (IML), bairro Cidade Nova, Zona Norte, onde o pai e o avô paterno aguardam o término dos trâmites legais para a liberação do corpo.

Na sede da Depca, o possível autor do crime presta depoimento. A Polícia Civil ainda não divulgou informações sobre o caso.



Edição: Isac Sharlon