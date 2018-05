Padrasto diz que torturou criança de dois anos assassinada em Manaus

Manaus - "Nós estávamos no meio da festa, quando a mãe do João disse que ele estava com sono e eu falei que ele podia dormir na minha casa. O padrasto ia várias vezes no quarto ver como ele estava e, numa destas vezes, disse que a criança estava passando mal. Cinco minutos depois, ele trouxe o João nos braços salivando muito. Mesmo levando ele rápido ao pronto-socorro, achei que ele havia morrido ali mesmo", conta um jovem de 18 anos e auxiliar de serviços gerais, que prefere não ter o nome divulgado, sobre a morte de João Miguel da Silva Cardoso, ocorrida na noite deste domingo (6).

O autor do crime é o padrasto da criança, Romário Brandão, de 21 anos, que confessou, na manhã desta segunda-feira (7), durante depoimento na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), na Zona Centro-Oeste, que bateu no menino, mas não tinha a intenção de matá-lo.

O jovem, que preferiu não se identificar, por medo de represália, disse que o crime aconteceu no Parque Riachuelo, bairro Tarumã, Zona Oeste.

A mãe de João, Luana da Silva, de 21 anos, prestou depoimentos nesta manhã e, enquanto estava aos prantos, afirmou que o companheiro havia confessado ser autor da morte do filho | Foto: Divulgação

"Ele era conhecido por ser violento na vizinhança com os filhos dele. Só descobrimos os hematomas quando chegamos no pronto-socorro. Não tínhamos ideia de que ele fosse fazer isso", informou a testemunha. Segundo a delegada Juliana Leão, plantonista da Depca, Romário deitou com o joelho em cima do enteado e, conforme laudo pericial do Instituto Médico Legal (IML), a causa da morte foi o excesso de hematomas no corpo da vítima.

A mãe de João, Luana da Silva, de 21 anos, prestou depoimentos nesta manhã e, enquanto estava aos prantos, afirmou que o companheiro havia confessado ser autor da morte do filho. "Ele matou meu filho", disse chorando. O auxiliar em serviços gerais disse que Romário estava com o enteado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Campos Sales, na Zona Oeste, onde começou a ficar nervoso e pediu para ir embora.

"Ele disse que ficou com medo da família bater nele e disse que queria ir para casa. Horas depois, tentamos ligar várias vezes para ele, mas havia desligado o telefone", completou. Por volta das 3h, o pai da vítima, Willas Cardoso da Silva, de 20 anos, registrou o Boletim de Ocorrência e uma equipe policial iniciou as investigações até chegaram à casa de Romário, que foi preso às 6h da manhã de hoje.

A família paterna de João estava no Instituto Médico Legal (IML) nas primeiras horas da manhã para a liberação do corpo da vítima e os preparativos para o velório. A delegada do caso disse que Romário ficará preso até esperar o término dos procedimentos legais e será encaminhado para audiência de custódia. Ele responderá por homicídio qualificado.

Edição: Isac Sharlon

