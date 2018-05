Parente de advogado assassinado pode ter sido mandante do crime

Manaus - Informações exclusivas, obtidas por meio de policiais civis, dão conta que uma pessoa da família pode estar envolvida na morte do ex-deputado estadual e advogado criminalista Armando de Oliveira Freitas, de 79 anos. O crime ocorrido há quatro dias, no bairro Glória, Zona Oeste de Manaus, é investigado por três setores do Sistema de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

As investigações estão sendo feitas por meio de imagens de câmeras de segurança das casas e estabelecimentos próximos ao local do crime. Um revólver calibre 38, usado pelo atirador, foi também recolhido pela equipe de investigação. De acordo com a polícia, existe a possibilidade de um familiar ser o mandante do crime.

"Não podemos afirmar, mas a polícia recebeu a informação que um parente próximo da vítima estaria envolvido no crime. Conforme a denúncia, este familiar teria planejado a execução do advogado. Até o momento, ainda não temos informações sobre a motivação e sobre os reais autores do assassinato", disse a fonte, ressaltando que o crime foi uma execução, pois não houve roubo de nenhum pertence após o crime.

O filho da vítima e também advogado Glen Wilde, informou que desconhece a denúncia. "Meu pai não tinha desavença com nenhum cliente e eu não estava sabendo de nenhuma discussão dele com algum familiar. Enquanto a polícia não me apresentar outra versão, vou continuar acreditando que foi um latrocínio (roubo seguido de morte)", disse o jurista, que é membro da Comissão Nacional de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil Secção Amazonas (OAB-AM) e do Conselho Estadual de Direitos Humanos.

Uma comitiva formada por profissionais da OAB-AM procurou a Delegacia Geral de Policia, na avenida Pedro Teixeira, Zona Centro Oeste de Manaus, para conversar com o delegado geral da Polícia Civil Mariolino Brito e cobrar rigor nas investigações do caso.

Procurados pela reportagem, os titulares das Delegacias Especializadas em Homicídios e Sequestros (DEHS), Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD) e da Secretaria de Estado Adjunta de Inteligência (Seai), pronunciaram-se apenas por meio de nota, divulgada pela assessoria de imprensa dos órgãos de segurança.

De acordo com o delegado Rodrigo Azevedo, adjunto da DEHS, as diligências em torno do crime estão em andamento pela equipe da unidade policial. Conforme Azevedo, mais informações não podem ser repassadas para não atrapalhar as investigações. Os policiais civis da DEHS estão trabalhando com o intuito de identificar e prender os autores do crime.

Relembre o caso

O crime aconteceu dentro do escritório de advocacia da vítima, na rua Presidente Dutra, bairro Glória, na Zona Oeste. Armando foi baleado por um homem, que fugiu do local sem ser identificada, em um carro, modelo Cobalt, de características, ainda não identificadas.

A vítima teria sido baleado com três tiros, de um total de sete que foram disparados dentro do escritório em que trabalhava. O advogado chegou a ser socorrido e levado para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, na zona Centro-Sul de Manaus, mas morreu cerca de meia hora depois.

