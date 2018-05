Mestre de obras é morto com tiro no rosto em bar no bairro Flores

Ninguém foi preso e o caso é investigado pela DEHS | Foto: Divulgação

Manaus - O mestre de obras e comerciante Isaac Paula Filho, de 57 anos, morreu após ser atingido por tiros, no bar Uirapuru, bairro Flores, Zona Centro-Sul da capital, em que ele era proprietário. Ele foi alvejado por atiradores armados que passaram em frente ao local em um carro de características não identificadas. Na ocasião, um outro homem de 53 anos, que também estava no local, foi ficou ferido. O caso aconteceu por volta das 20h desta segunda-feira (7).

Isaac ainda foi socorrido e levado ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul, mas não resistiu e morreu meia hora após chegar à unidade. O estado de saúde da outra vítima ainda é desconhecido.

Leia também: Homem atira e é preso com arma após denúncia de vizinhos no Petrópolis

O corpo do mestre de obras foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, Zona Norte. De acordo com informações da polícia, a vítima foi baleada no rosto. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Homem preso com arma

Jonas Nogueira Leitão, de 54 anos, foi preso por policiais militares da Força Tática, na noite de domingo (6), após denúncia de vizinhos informando que ele estaria utilizando uma arma de fogo para intimidar a população. Ele foi localizado na rua Danilo Corrêa, bairro Petrópolis, Zona Sul da capital.

Com Jonas foram apreendidos um revólver calibre 38 com 5 munições, sendo uma deflagrada, um celular, um cordão e uma chave de motocicleta. Ele foi apresentado no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), central de flagrantes da Zona Sul da cidade.



Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Padrasto diz que torturou criança de dois anos assassinada em Manaus

Irmão de 'Pepê da FDN' é executado com 5 tiros em Manaus

Enrolado em lençol, corpo de homem é encontrado no Alfredo Nascimento