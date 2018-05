Homem agoniza até a morte após ser baleado na cabeça no Jorge Teixeira

Manaus - O estoquista Alexsandro Xavier da Silva, de 24 anos, foi assassinado com um tiro na cabeça, por volta das 21h da noite desta segunda-feira (6). O crime ocorreu na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, conhecida como Beco do Fuxico. Parentes de Alexsandro afirmaram que o rapaz tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

A vítima estava andando na rua quando três homens em duas motos, todos encapuzados, passaram ao lado do rapaz e dispararam diversas vezes. Um dos tiros atingiu a cabeça do estoquista, que morreu poucos minutos depois.

Em um vídeo gravado no local da morte e divulgado na mídia é possível ver Alexsandro agonizando no chão enquanto um homem, aparentemente pastor evangélico, pede para que ele aceite Jesus como salvador.

Nenhum dos três suspeitos ainda foi identificado. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) e o caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Executado em bar

O mestre de obras e comerciante Isaac Paula Filho, de 57 anos, morreu após ser atingido por tiros, no bar Uirapuru, bairro Flores, Zona Centro-Sul da capital, em que ele era proprietário.

Ele foi alvejado por atiradores armados que passaram em frente ao local em um carro de características não identificadas. Na ocasião, um outro homem de 53 anos, que também estava no local, foi ficou ferido. O caso aconteceu por volta das 20h desta segunda-feira (7).

Isaac ainda foi socorrido e levado ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul, mas não resistiu e morreu meia hora após chegar à unidade. O estado de saúde da outra vítima ainda é desconhecido.

