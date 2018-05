Bebedeira, ciúmes e agressão terminam em morte em comunidade na BR-174

O principal suspeito de envolvimento no crime foi preso | Foto: Divulgação

Manaus - David Negreiro da Silva, de 24 anos, foi espancado até a morte na noite desta segunda-feira (7) após passar o dia bebendo na comunidade Novo Paraíso, km 8 da BR 174. A vítima estaria com um homem de 28 anos, que seria o autor do crime. De acordo com a Polícia, a discussão começou após o suspeito paquerar a esposa da vítima.

Como ambos estavam bêbados, a discussão virou uma agressão física e o suspeito, segundo a polícia, teria pego uma perna-manca para agredir David. Após o homicídio, o suspeito foi até à casa da vítima, onde estaria esperando pela esposa do colega.

Leia também: Mestre de obras é morto com tiro no rosto em bar no bairro Flores

A polícia foi acionada e, após buscas pelo assassino, o suposto autor do crime foi encontrado dormindo em uma residência. Ele foi preso e levado ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e, posteriormente, será transferido para o 20º DIP, que conduzira as investigações.

Baleado na cabeça

O estoquista Alexsandro Xavier da Silva, de 24 anos, foi assassinado com um tiro na cabeça, por volta das 21h da noite desta segunda-feira (6). O crime ocorreu na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, conhecida como Beco do Fuxico. Parentes de Alexsandro afirmaram que o rapaz tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

A vítima estava andando na rua quando três homens em duas motos, todos encapuzados, passaram ao lado do rapaz e dispararam diversas vezes. Um dos tiros atingiu a cabeça do estoquista, que morreu poucos minutos depois.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Homem agoniza até a morte após ser baleado na cabeça no Jorge Teixeira

Homem atira e é preso com arma após denúncia de vizinhos no Petrópolis

Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp