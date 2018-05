Ciúme doentio: homem mata amigo da ex-namorada em Manaus

Manaus - "Teu gatinho foi pro sal", disse Rodrigo Rufino de Castro, de 19 anos, para a ex-namorada, logo após matar Denner Pinheiro de Souza, de 23 anos. Rodrigo matou o outro rapaz por ciúmes, pois queria reatar o namoro com a ex-companheira e achava que ela estaria em um relacionamento com a vítima. Ele foi apresentado pela polícia nesta terça-feira (8), durante coletiva de imprensa no prédio da Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestros (DEHS), na Zona Leste da capital.

O assassinato ocorreu no dia 4 de março deste ano, na rua Aristides Rocha, bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus, na casa em que vivia a ex-companheira do autor do homicídio. Segundo o delegado Jeff David Mac Donald, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o acusado foi até à casa da jovem tentar reatar o namoro.

"Ao chegar na casa dela, eles discutiram e ele pegou o telefone da ex, viu várias mensagens destinadas a outros homens e, se fazendo passar por ela, marcou encontro com vários deles em frente a casa da jovem", explicou. Ainda de acordo com o titular, Rodrigo teria agredido a ex-companheira durante a discussão.

Denner foi um dos que respondeu às mensagens, que pensava serem da jovem. Marcado o encontro, ao chegar na casa, Denner foi surpreendido ao se deparar com Rodrigo, ao invés da moça com quem marcou encontro - que estava trancada dentro da residência e mantida em cárcere privado - enquanto Rodrigo atirava contra a vítima.

"Ele disparou, inicialmente, três tiros contra Denner. Entrou na casa da ex, disse à ela que tinha matado o rapaz e ainda disparou mais duas vezes no rosto da vítima antes de roubar o carro do baleado e fugir do local", completou Mac Donald.

O criminoso foi preso no dia 27 de março na avenida Autaz Mirim, conjunto Amazonino Mendes, bairro Novo Aleixo, Zona Norte da capital. Rodrigo irá responder por homicídio duplamente qualificado e será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), localizado no km 8 da BR-174.

Edição: Isac Sharlon

