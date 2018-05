Presos piratas acusados de roubo em embarcação na Marina do Davi

De acordo com o delegado Adriano Felix, titular da Derfd, o roubo aconteceu no dia 9 de fevereiro deste ano, na Marina do Davi, bairro Ponta Negra, zona oeste da cidade. | Foto: Arquivo EM TEMPO

Manaus - A Polícia Civil do Amazonas cumpriu de mandado de prisão preventiva contra piratas da orla de Manaus. De acordo com os policiais, três homens identificados como Railson da Silva Marques, 23; Henrique Pinheiro Germano, 19, e Éden Silva de Pinho, 23, foram responsáveis por roubar mais de 15 celulares e R$ 1 mil dos passageiros da embarcação VIN, que partiu da Marina do Davi, bairro Ponta Negra, zona Oeste de Manaus, no último dia 9 de fevereiro deste ano.

De acordo com o delegado Adriano Felix, titular da Derfd, "os três infratores, acompanhados de um adolescente de 16 anos, que está sendo procurado pela polícia, teriam se passado por passageiros, entrado na embarcação e, logo após a saída do barco da Marina do Davi, anunciaram o roubo", disse.



O Delegado informou também que os criminosos estavam armados com uma escopeta calibre 12 e uma arma de fogo calibre 28. Os indivíduos levaram mais de 15 aparelhos celulares e cerca de R$ 1 mil dos passageiros. O trio foi autuados pelos crimes de roubo, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e corrupção de menores.

Relembre o caso

O crime ocorreu no último dia 9 de fevereiro, onde mais de 50 passageiros de uma lancha viveram horas de terror na mão de piratas. Quatro homens se passaram por viajantes e anunciaram o assalto na embarcação VIN, que partiu da Marina do Davi, bairro Ponta Negra, zona Oeste de Manaus. Depois de duas horas de ameaças com escopetas e facões, os suspeitos fugiram em um matagal.

De acordo com o marido de uma vítima, que não quis se identificar, os quatro homens anunciaram o assalto quando a embarcação já estava no meio do rio. "Eles diziam que iam esquartejar o comandante caso ele acionasse as autoridades", conta.

Dois dos homens estavam armados com facões, enquanto os outros dois portavam escopetas. O homem disse ainda que os assaltantes levaram celulares, além de dinheiro, sapatos, camisas e bolsas. Apesar de ninguém ter se ferido, o marido de uma das vítimas comentou que houve violência psicológica. "Minha mulher não consegue falar, de tão nervosa. Ela ficou com uma arma apontada para a cabeça dela e as crianças foram usadas como reféns", conta ele.

A lancha normalmente sai da Marina do Davi e faz o percurso das comunidades do entorno, como Praia da Lua, São Sebastião e outros. Os "piratas do rio Negro" desembarcaram em um ponto afastado da cidade e fugiram pelo matagal.

Segundo o diretor administrativo da Cooperativa dos Profissionais de Transporte Fluvial da Marina do Davi (Coop - Acamdaf), Evanildo Teles, esta foi a primeira vez que a cooperativa sofreu um assalto do tipo. "Nunca havia acontecido isso na nossa cooperativa, em 21 anos de existência", afirma. "Foi igual a um assalto de ônibus: eles anunciaram, assaltaram e foram embora. A diferença é que foi na água, onde a segurança é menor e a facilidade é maior".

O diretor administrativo da cooperativa informou que a lancha retornou à cidade por volta das 19h30 e que aguarda o fim de feriado de Carnaval para formalizar um Boletim de Ocorrência. De acordo com o Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS), a investigação está sob o comando da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) e do Batalhão Fluvial. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

