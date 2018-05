Trio tenta assaltar material de construção e acaba preso pela Rocam

Manaus - Três homens foram presos, por volta das 11h30 desta terça-feira (8), no momento que tentavam assaltar uma loja de materiais de construção, na Avenida João Câmara, no núcleo 16 do bairro Cidade, na Zona Norte de Manaus.

A prisão acorreu após policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) receberem uma denúncia via WhatsApp. A equipe se deslocou ao local e prendeu o trio em flagrante.

De acordo com a polícia, Daniel Mendonça Câmara, de 24 Anos,estava dentro do estabelecimento, Israel Domingos dos Reis, de 31 Anos, estava em frente à loja e Tiago Souza de Carvalho, de 24 anos, estava dentro de um veículo modelo Gol Branco, de Placa JTX-3669, que seria usado na fuga.

Com os suspeitos foi encontrado um revólver calibre 38, com numeração suprimida, e quatro munições não deflagradas. Segundo a polícia, foi constado que Tiago Carvalho e Israel dos Reis estavam com mandados de prisão em aberto.

O trio foi encaminhado ao 27° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para procedimentos cabíveis.

